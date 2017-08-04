Российская военная полиция в Восточной Гуте готова отразить атаки террористов

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Российские военные, несущие дежурство в зоне деэскалации в Восточной Гуте, готовы к отражению возможных атак террористов. Тренировки сотрудники военной полиции проводят каждый день. Ведь поблизости, по разведданным, находятся несколько сотен боевиков запрещенной во многих странах группировки "Джебхат ан-Нусра".

Южная часть Восточной Гуты – когда-то тут был густонаселенный район. Здесь была обычная средняя школа и жилой комплекс. Огромные кварталы превратились в руины. Стрелять тут перестали совсем недавно, когда эту территорию объявили зоной деэскалации, передает "ТВ Центр".

Увидеть масштаб разрушений можно лишь с воздуха. Пригород Дамаска. Рядом международный аэропорт, есть несколько важных магистралей ведущих к столице. Бои за эти рубежи велись с самого начала сирийского конфликта.

Зухет с трудом узнает свой дом. Ни окон, ни дверей, стены не все сохранились. Бежал отсюда с семьей, когда район стали обстреливать из минометов. Сняли квартиру в Дамаске. Денег с трудом хватало на жизнь.

"Очень трудно было. В конце месяца у нас заканчивается аренда квартиры, и я принял решение, что мы вернемся сюда. Тут пока никого нет, мы будем первые. Но это наш дом, тут, наконец, стало спокойнее, и мы начнем восстановление", - рассказал Зухет Жнид.

Гарантами мирной жизни тут выступают российские военные. Линия разграничения находится сразу за городскими массивами. На крышах оборудованы бойницы. Правый и левый фланги под контролем. Все подходы в радиусе километра как на ладони. На блокпосту несколько раз в день отрабатывают возможные сценарии развития ситуации. Хочешь мира - готовься к войне. Нарушений перемирия между правительственными войсками и вооруженной оппозицией на этом участке не зафиксировано.

Наблюдательный пост российской военной полиции. Это, по сути, граница зоны деэскалации. Хорошо просматриваются укрепления бойцов так называемой оппозиции.

Среди вооруженных группировок внутри Восточной Гуты нет единства. Большинство присоединились к перемирию, но есть отряды, которые по-прежнему не сложили оружие. Дым на горизонте тому подтверждение. Силы умеренной оппозиции пытаются выдворить со своей территории оставшиеся ячейки террористов.

Военная полиция держит ситуацию в районе под контролем. На дорогах, пересекающих границу зоны деэскалации, развернуты КПП.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр", Восточная Гута, Сирия.