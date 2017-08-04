В США спецпрокурор созвал жюри присяжных для работы по "российскому делу"

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Специальный прокурор США по России Роберт Мюллер созвал "большое жюри" в Вашингтоне для расследования по "российскому делу". Как пишут американские СМИ, это может свидетельствовать о "новом витке" в деле, цель которого оценить влияние Москвы на прошедшие в США выборы, а также проверить связи Дональда Трампа с Россией.

Спецпрокурор по "российскому делу" Роберт Мюллер созвал в Вашингтоне жюри присяжных для расследования утверждений о вмешательстве России в прошедшие выборы в США, пишет газета The Wall Street Journal.

Коллегия начала работу несколько недель назад. По оценкам издания, само расследование продлится несколько месяцев. Как пишет газета, факт созыва жюри означает, что расследование "российского следа" становится более масштабным и выходит в новую фазу.

Предметом рассмотрения жюри может стать совещание в июне 2016 года с участием сына президента США Дональда Трампа, его зятя и российского адвоката, передает Reuters. В сообщении агентства указывается, что жюри уже приступило к отправке повесток для дачи показаний. Собеседник издания подчеркнул, что сам президент США не находится под расследованием.

Роберт Мюллер, возглавлявший ФБР с 2001 по 2013 годы, был назначен спецпрокурором для расследования возможных связей Дональда Трампа и его окружения с Россией в середине мая. Собственное расследование связей окружения Трампа с Россией ведет Конгресс США.

Российский адвокат Наталья Весельницкая встречалась с Дональдом Трампом-младшим в июне 2016 года для разговора о финансировании главой Hermitage Capital Уильямом Браудером штаба Хиллари Клинтон.

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