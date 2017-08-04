Со склада в Москве украли женские сумки на 4,2 миллиона рублей

Теги: полиция Происшествие москва кража

Со склада в столичном районе Марьино украли женские сумки на сумму более 4 миллионов рублей. По данным МВД, грабители взломали замок, проникли в складское помещение и забрали сумки. По данному факту возбуждено уголовное дело.

На юго-востоке столицы грабители вынесли со склада женские сумки на сумму более 4 миллионов рублей. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.

Ограбление произошло в доме 3 строении 1 по улице Иловайская. Об инциденте в полицию сообщил директор коммерческой организации.

"Неизвестные, взломав замок входной двери, проникли в одно из арендуемых складских помещений и совершили кражу женских сумок. Материальный ущерб составил около 4 миллионов 160 тысяч рублей", - рассказали в МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража".