Утечки телефонных разговоров Трампа разозлили Белый дом

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Белый дом возмутили утечки телефонных разговоров президента Трампа и сообщили, что организаторы сливов зашли слишком далеко. В СМИ попали транскрипты, где Трамп требовал от президента Мексики перестать говорить об отказе платить за строительство пограничной стены, а также январский разговор на повышенных тонах с премьером Австралии.

Администрация президента США возмущена утечкой в СМИ телефонных разговоров Дональда Трампа и назвала этот случай вопиющим посягательством на национальную безопасность страны, сообщает РИА Новости.

По словам бывшего официального представителя СНБ во время президентсва Барака Обамы Неда Прайса, такие утечки стали возможны из-за того, что в администрации Трампа царит хаос.

О том, что организаторы сливов из Белого дома зашли слишком далеко признают даже критики Трампа, пишет газета The Hill.

Ранее газета The Washington Post опубликовала телефонный разговор Дональда Трампа и президента Мексики Энрике Пенья Ньето, который состоялся 27 января. Лидер США в жесткой форме просил коллегу не заявлять открыто об отказе платить за строительство приграничной стены.

Также в СМИ утек январский разговор Трампа с премьер-министром Австралии Малькольмом Тернбуллом. Президент Трамп остался недовольным беседой из-за политики Австралии в миграционном вопросе. Ранее сообщалось, что хозяин Белого дома даже наорал на австралийского премьера и бросил трубку.

Утечки из Белого дома начались с самого начала президентства Дональда Трампа. Многие публикации спровоцировали скандалы, которые иногда приводили к конфликтам в администрации президента.