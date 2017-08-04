Рост цен на лекарства превысил инфляцию в три раза
Теги: здравоохранение Экономика лекарства медицина цена
Рост розничных цен на лекарства вне перечня жизненно необходимых, стоимость которых не регулируется государством, составил 7,6% за первое полугодие. Эксперты считают, что аптеки таким образом стараются компенсировать убытки из-за регулирования цен на категорию ЖНВЛП.
Подорожание лекарств не из перечня жизненно необходимых лекарственных препаратов в 2017 году более чем в три раза превысило инфляцию, пишет газета "Известия".
Рост цен на препараты за первое полугодие составил 7,6%, сообщает издание со ссылкой на данные Росздравнадзора. Эксперты считают, что аптеки таким образом стараются компенсировать убытки из-за регулирования цен на категорию ЖНВЛП, а также из-за падения спроса на лекарства в летний период и нестабильного курса рубля.
В Росздравнадзоре подчеркнули, что препараты разных ценовых категорий дорожали с разной интенсивностью. Так, на 1,8% выросли цены на медикаменты стоимостью до 50 рублей, на 7,9% - на сегмент ценовой категории от 50 до 500 рублей и на 7,9% - на лекарственные препараты дороже 500 рублей.
Неравномерное подорожание разных ценовых категорий связано с предложением на рынке, считает исполнительный директор фармкомпании "Полисан" Евгений Кардаш. В низком ценовом сегменте очень большая конкуренция, констатировал он.
Ранее Владимир Путин обязал правительство уделить особое внимание обеспечению льготных категорий граждан лекарствами. Президент, в частности, поручил проработать систему контроля государственных закупок.
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