Украина протестировала "глушилки" для российских телеканалов в Донбассе

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Киев планирует лишить Донбасс возможности смотреть российские телеканалы. Об этом заявил секретарь СНБО Украины Александр Турчинов. Вещание собираются "глушить" с помощью специального оборудования.

Власти Украины планируют заблокировать вещание российских телеканалов и радиостанций в Донбассе. Как передает агентство РИА Новости, об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

Тестирование "глушилок" уже началось. Первая опытная установка создана в Покровске Донецкой области. Со слов Турчинова, который рассказал об этом в ходе поездки в регион, технология успела продемонстрировать эффективность. В будущем спецаппараты, которые также будут усиливать сигнал украинских СМИ, установят вдоль всей линии разграничения.

Нацсовет Украины по телерадиовещанию из-за нарушения украинского законодательства в сферах национальной безопасности и рекламной деятельности ранее запретил трансляцию около 35 российских телеканалов. В список попали "Первый канал", "Россия 24", "Звезда", "РЕН-ТВ", "Дождь" и другие.

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