Эксперты назвали причину роста цен на лекарства

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В России за полгода цена на лекарства, которые не включены в список жизненно необходимых, выросла на 7,6 %, рост цен обогнал инфляцию в три раза. Эксперты считают, что таким образом аптеки пытаются компенсировать убытки из-за регулирования цен на категорию ЖНВЛП.

Рост цен на лекарства, которые не входят в список ЖНВЛП (жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты), за первые полгода 2017 превысили инфляцию в три раза, об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на Росздравнадзор.

Цены на эту категорию лекарств выросли на 7,6%. Эксперты полагают, что аптеки таким образом стараются компенсировать убытки из-за регулирования цен на категорию ЖНВЛП.

"Цены на категорию ЖНВЛП регулируются, что не дает возможности повышать их пропорционально увеличению затрат. А с учетом инфляции и всё еще колеблющегося курса рубля эти затраты увеличиваются. Чтобы как-то держаться на плаву, не работать себе в убыток, приходится повышать цены на то, что позволено", - рассказала руководитель организации "Аптечная гильдия" Елена Неволина.

На рост цент влияет нестабильный курс рубля, поскольку для производства лекарств в России используется около 90% импортных ингредиентов и первичной упаковки, что влияет на конечную стоимость. Кроме того, необходимо взять во внимание то, что в летний период спрос на лекарства падает.

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