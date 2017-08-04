Восемь грабителей вынесли банкомат из торгового центра в Чертанове

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Восемь человек украли банкомат из торгового комплекса на юге Москвы. Как сообщили в МВД, злоумышленники на тележке вывезли его на улицу, где погрузили в автомобиль темного цвета, после чего скрылись. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

Восемь грабителей вынесли банкомат из торгового центра на юге столицы. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.

Инцидент произошел вечером 3 августа в торгово-развлекательном комплексе на улице Днепропетровская. Восемь человек в масках и со строительным инструментом в руках ворвались в одно из помещений.

"Угрожая охраннику, злоумышленники погрузили на тележку незакрепленный на месте банкомат, вывезли устройство на улицу, погрузили в автомобиль темного цвета и скрылись", - рассказали в МВД.

Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего. Сумма причиненного ущерба устанавливается.