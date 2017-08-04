Россия намерена направить в Арктику до восьми ледоколов

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Россия может направить в Арктический регион до восьми новых атомных ледоколов. Планы по их строительству содержатся в новой редакции госпрограммы развития Арктики.

Россия к 2035 году планирует усилить присутствие в Арктическом регионе, направив туда до восьми атомных ледоколов. Об этом пишет в пятницу газета "Известия" со ссылкой на сообщения Минпромторга и Минэкономразвития. На данный момент в России эксплуатируются четыре таких судна. Окончательное решение по этому вопросу ожидается на ранее осени 2017 года.

"Потребность в судах для работы на Северном морском пути в основном сформирована российскими нефтегазовыми компаниями. Строительство будет осуществляться преимущественно на производственных мощностях судостроительного комплекса "Звезда", - сказали в Минпромторге.