Китай осудил США за санкции в отношении России, Ирана и КНДР

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В МИД Китая выступили с официальным заявлением, критикующим США за закон об ужесточении санкционного режима в отношении России, Ирана и КНДР. В документе подчеркивается, что китайская сторона последовательно выступает против односторонних санкций.

Пекин ратует за разрешение межгосударственных разногласий на основе "уважения друг друга, путем равноправного диалога", заявили в МИД Китая, комментируя новый пакет санкций США в отношении России, Ирана и КНДР.

Как передает агентство ТАСС со ссылкой на документ внешнеполитического ведомства, в КНР в очередной раз выступили против политики односторонних санкций.

Закон о новых санкциях против трех стран был подписан в среду президентом США Дональдом Трампом. Сам он назвал документ, разработанный Конгрессом, ущербным и отчасти неконституционным. Москва пока не готовит ответ на ограничительные меры.

Однако еще до подписания закона Россия потребовала от Вашингтона сократить штат сотрудников диппредставительств. Американцев также лишили посольской дачи и склада в Москве.

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