Сенат США утвердил нового постоянного представителя при НАТО

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Сенат США утвердил 74-летнюю экс-сенатора от Техаса ​Кэй Бэйли Хатчинсон постпредом при НАТО. Именно она будет проводить в НАТО политику президента Дональда Трампа, который ранее неоднократно критиковал альянс за то, что тот устарел, а также требовал от союзников по альянсу вносить больше средств в бюджет организации.

Сенат США утвердил Кей Бейли Хатчисон новым постпредом США при НАТО. Голосование прошло в последний день работы верхней палаты Конгресса перед уходом на каникулы, передает ТАСС.

"Сенат, спасибо, что утвердил меня в должности постпреда США в великом альянсе НАТО! Жду встречи с лидерами наших 28 партнеров! #МыНАТО", - написала Хатчинсон в Twitter.

Thanks #Senate for confirming me to lead @USNATO in great @NATO Alliance! Look forward to meeting leaders for our 28 partners! #WeAreNATO — Kay Bailey Hutchison (@kaybaileyhutch) August 3, 2017

Республиканка из Техаса в 1993-2013 годах представляла штат в Сенате. После ухода из Конгресса она работала в юридической фирме Bracewell & Giuliani.

Ранее президент США Дональд Трамп, говоря о своем отношении к НАТО, заявлял, что у организации есть проблемы. По его мнению, Североатлантический альянс является устаревшей организацией. Трамп также сетовал, что только пять стран-членов НАТО тратят на оборону необходимую сумму.

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