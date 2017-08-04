09:24, 04 августа 2017

Сенат США утвердил нового постоянного представителя при НАТО

Теги:  Политика  нато  сша

Сенат США утвердил 74-летнюю экс-сенатора от Техаса ​Кэй Бэйли Хатчинсон постпредом при НАТО. Именно она будет проводить в НАТО политику президента Дональда Трампа, который ранее неоднократно критиковал альянс за то, что тот устарел, а также требовал от союзников по альянсу вносить больше средств в бюджет организации.

Сенат США утвердил Кей Бейли Хатчисон новым постпредом США при НАТО. Голосование прошло в последний день работы верхней палаты Конгресса перед уходом на каникулы, передает ТАСС.

"Сенат, спасибо, что утвердил меня в должности постпреда США в великом альянсе НАТО! Жду встречи с лидерами наших 28 партнеров! #МыНАТО", - написала Хатчинсон в Twitter.

Республиканка из Техаса в 1993-2013 годах представляла штат в Сенате. После ухода из Конгресса она работала в юридической фирме Bracewell & Giuliani.

Ранее президент США Дональд Трамп, говоря о своем отношении к НАТО, заявлял, что у организации есть проблемы. По его мнению, Североатлантический альянс является устаревшей организацией. Трамп также сетовал, что только пять стран-членов НАТО тратят на оборону необходимую сумму.

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