Сенат США утвердил нового постоянного представителя при НАТО
Сенат США утвердил 74-летнюю экс-сенатора от Техаса Кэй Бэйли Хатчинсон постпредом при НАТО. Именно она будет проводить в НАТО политику президента Дональда Трампа, который ранее неоднократно критиковал альянс за то, что тот устарел, а также требовал от союзников по альянсу вносить больше средств в бюджет организации.
Сенат США утвердил Кей Бейли Хатчисон новым постпредом США при НАТО. Голосование прошло в последний день работы верхней палаты Конгресса перед уходом на каникулы, передает ТАСС.
"Сенат, спасибо, что утвердил меня в должности постпреда США в великом альянсе НАТО! Жду встречи с лидерами наших 28 партнеров! #МыНАТО", - написала Хатчинсон в Twitter.
Республиканка из Техаса в 1993-2013 годах представляла штат в Сенате. После ухода из Конгресса она работала в юридической фирме Bracewell & Giuliani.
Ранее президент США Дональд Трамп, говоря о своем отношении к НАТО, заявлял, что у организации есть проблемы. По его мнению, Североатлантический альянс является устаревшей организацией. Трамп также сетовал, что только пять стран-членов НАТО тратят на оборону необходимую сумму.
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