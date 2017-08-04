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Президент России все еще не определился с участием в выборах 2018 года. В то же время, отвечая на вопрос о возможности своего участия, он пообещал подумать над этим. На встрече с детьми в образовательном центре "Сириус" 21 июля Владимир Путин заявил, что до начала избирательной кампании еще есть время.

Президент России Владимир Путин пообещал подумать об участии в выборах 2018 года. Об этом сообщило агентство ТАСС.

Соответствующий вопрос главе государства задал житель поселка Черемушки в Бурятии во время сеанса видеосвязи в ходе совещания по ликвидации последствий лесных пожаров в регионе.

"Хорошо, я подумаю, спасибо", - сказал президент.

Ранее Путин уже говорил, что пока не определился с участием в выборах президента в 2018 году. В частности, он отвечал на соответствующий вопрос в ходе прямой линии в июне. На встрече с детьми в образовательном центре "Сириус" 21 июля глава государства заявил, что до начала избирательной кампании еще есть время. "Нужно ли мне продолжать свою работу в этом качестве, я еще не решил", - сказал он.