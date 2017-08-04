В Подмосковье иномарка столкнулась с машиной скорой помощи

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В подмосковном Ступине иномарка столкнулась с автомобилем скорой помощи. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона, после столкновения машина медпомощи перевернулась. Пострадал фельдшер. На месте происшествия работает полиция.

В подмосковном Ступине автомобиль скорой помощи столкнулся с иномаркой. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД Московской области.

Авария произошла около 8:10. Карета скорой помощи столкнулась с автомобилем Mitsubishi. Пострадал фельлшер.

"В результате столкновения машина скорой перевернулась", - рассказали в МВД.

В ведомстве не сообщили, находился ли в момент столкновения в машине скорой помощи пациент. На месте происшествия работает полиция.