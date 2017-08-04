В результате ДТП на Кипре пострадала россиянка

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Жительница Челябинска пострадала в ДТП на Кипре. Женщину сбила машина. В настоящее время Минздрав Челябинской области решает вопрос о транспортировке пострадавшей в Россию.

На Кипре жительницу Челебинска сбил автомобиль. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Минздрав Челябинской области.

В настоящее время ведомство решает вопрос о транспортировке пострадавшей в Россию. Соответствующее поручение дал губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Инцидент произошел ночью 29 июля. Автомобиль сбил 57-летнюю жительницу Челябинска, когда та переходила дорогу в районе отеля. Женщину доставили в больницу в тяжелом состоянии.

"Минздрав Челябинской области запросил медицинскую документацию в клинике Кипра, куда доставили пострадавшую в ДТП жительницу Челябинска. Эта документация позволит оценить состояние пострадавшей и принять решение о ее транспортировке в Россию. Также направлено обращение в Министерство здравоохранения России с просьбой о предоставлении спецборта для транспортировки пострадавшей", - сообщили в челябинском минздраве.