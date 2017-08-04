Группа Scooter прилетела в Крым вопреки угрозам Киева

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Немецкая группа Scooter приехала на крымский фестиваль шампанского, несмотря на протест Украины. Киев пригрозил музыкантам восемью годами лишения свободы за незаконное посещение полуострова.

Немецкая группа Scooter прилетела в Крым, чтобы выступить на музыкальном фестивале #ZBFest в Балаклаве, несмотря на угрозы Украины, передает РИА Новости.

Музыканты приземлились в аэропорту "Симферополь", где фронтмену группы Эйч Пи Бакстеру предложили попробовать барабульку. Музыкант отказался, заявив, что она "выглядит странно".

Протест Киева связан с тем, что согласно украинским законам, концертную деятельность в Крыму могут вести только украинские компании. Музыкантам может грозить от одного до восьми лет лишения свободы. Кроме того, запрещен въезд на полуостров без специального разрешения Киева.

Комментируя ситуацию, Эйч Пи Бакстер заявил, что не позволит втянуть свое творчество в политику. Он отметил, что группа выступает только для своих поклонников.

4 августа группа Scooter планирует выступить в Балаклаве на фестивале #ZBFest, приуроченном к Международному дню шампанского.