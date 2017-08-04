Путин поручил ликвидировать ущерб экологии Байкала

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Владимир Путин поручил найти дополнительные средства на ликвидацию отходов у Байкала, а также проверить и выявить факты незаконной деятельности, которые наносят вред экологии уникального озера. Об этом президент говорил в пятницу в Бурятии, где находится с рабочей поездкой. Глава государства провел совещание, посвященное развитию Байкальской природной территории.

Свой визит президент начал с традиции. Выпустил 10 тысяч мальков омуля в озеро. Процедуру всегда проводят в начале августа, когда вводится запрет на отлов рыбы. Омуль - главный символ Байкала и всего региона. Но за последние 10 лет его численность снизилась почти в четыре раза. Сейчас речь идёт о том, чтобы повторить советский эксперимент 1970-х годов, когда отлов рыбы запретили на несколько лет, что позволило частично восстановить численность популяции. Одновременно с этим будут модернизированы рыбозаводы, передает "ТВ Центр".

Для обсуждения экологических проблем региона забайкальский заповедник выбрали не случайно. На обширной территории удалось сохранить первозданную природу: кедровые леса, заросли папоротника и более тысячи редких растений, многие из которых появились ещё во времена динозавров. Сегодня заповедник - передовая территория по развитию познавательного туризма.

Волонтёры не только прокладывают туристические тропы и оформляют экспозиции в музее. Они помогают орнитологам, следят за экологической обстановкой в регионе и даже собирают мусор.

После закрытия целлюлозно-бумажного комбината главную опасность представляют сельхозпредприятия и населенные пункты вдоль побережья. У них нет канализации и очистных сооружений, поэтому во время дождя отходы попадают в реки, в озеро. Среди них, в том числе химикаты и удобрения.

Тема Байкала в этом году поднималась уже неоднократно. Последний раз во время посещения детского образовательного центра "Сириус" в Сочи. Президент пообещал, что проблемы озера не останутся без внимания.

"Экстремально высокому загрязнению подверглись значительные территории Прибайкалья. Причём, Байкальский ЦБК и Джидинский комбинат уже несколько лет как закрыты, мы с вами хорошо об этом знаем, однако накопленные ими отходы продолжают отравлять воду озера и питающих его рек. Первая, требующая неотложных действий задача, – ликвидировать экологический ущерб, провести полноценную рекультивацию загрязнённых территорий. Одновременно с этим необходимо разобраться и с объектами, продолжающими здесь работать", - отметил Путин.

В кратчайшие сроки необходимо модернизировать коммунальную инфраструктуру и очистные сооружения. Ликвидировать отходы, оставшиеся от закрытых предприятий. Средства на это потребуются немалые, но поддержка будет оказана на федеральном уровне. Президент предложил продлить действие программы "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории" рассчитанной до 2020 года.

"Эта территория, безусловно, является уникальной, все мы об этом хорошо знаем. Является не только достоянием нашей страны, России, но и, без всякого преувеличения, является достоянием планеты в целом. Байкал для нас – это и гордость, и наша особая ответственность, а задача его сбережения для нынешних и для будущих поколений – несомненный государственный приоритет", - заявил Путин.

Говорили и про остров Ольхон. Во время "Прямой линии" местные жители жаловались, что из-за статуса водоохранной территории у них до сих пор нет нормальной дороги. Проблема в щебне. Добывать его в расположенном рядом старом карьере нельзя по закону. А завоз с другой территории в разы повысит стоимость работ.

Отдельная тема - лесные пожары, начавшиеся в Бурятии ещё весной. В этом году их на треть меньше, чем в прошлом, но все равно много - более 600. В апреле огонь уничтожил практически все строения в селе Черёмушки. 19 семей остались без крова. Восстановление посёлка президент взял под личный контроль. Одним из первых в свой новый дом вернулся ветеран Великой Отечественной войны Иван Голощапов. О своих впечатлениях он рассказал Путину по видеосвязи.

Отдельные поручения Владимир Путин дал Алексею Цыденову. Врио главы республики заступил на должность только в феврале. До сентябрьских выборов ему предстоит решить ряд задач.

Бурятия входит в число перспективных регионов для развития туризма. Во многом реализация этого потенциала будет зависеть от выполнения этих задач и решения экологических проблем.

Никита Васильев, "ТВ Центр".