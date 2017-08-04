Между Трампом и политической элитой США назрели серьезные разногласия

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Противники Дональда Трампа предпринимают новые попытки давления. Перед тем, как отправиться на летние каникулы, Сенат США единогласно запретил президенту утверждать какие-либо кандидатуры на крупные государственные посты без одобрения Конгресса.

Президент США Дональд Трамп в очередной раз называет ложью все обвинения в его связях с Москвой. Американский лидер заявил, что русских не было ни в одном штате, который оказал ему поддержку на президентских выборах, передает "ТВ Центр".

"Русская история фейковая, полностью сфабрикованная. Она унизительна для всех нас, для нашей страны и Конституции. Это просто попытка оправдать самое большое поражение в американской политической истории. Демократам становится лучше, когда они говорят об этом. Им просто больше нечего обсудить. У них нет идей, повестки дня, концепции", - сообщил президент США Дональд Трамп.

По словам американского лидера, прокуратуре стоило бы заняться пропавшими письмами Хиллари и ураном, который якобы продали Клинтоны, и который теперь якобы оказался "в руках очень разозлившихся русских".

Американские сенаторы уже внесли на рассмотрение два законопроекта, запрещающих Трампу увольнять спецпрокурора по так называемому "российскому делу". Авторы документов в один голос заявляют, что политической подоплеки нет, а есть только желание оказать помощь Минюсту. Сенаторы также единогласно запретили Трампу назначать чиновников во время летних каникул Конгресса. Американские СМИ в свою очередь сообщают, что проблемы у президента даже в ближайшем окружении. С советником по нацбезопасности генералом Гербертом Макмастером у Трампа отсутствует взаимопонимание.

"Все, что ни предложит президент, Макмастер отклоняет. Трамп хочет уйти из Афганистана, Макмастер стремится там к еще большей вовлеченности. Трамп хочет уйти из Сирии, Макмастер намерен внедряться туда. Трамп хочет разобраться с ситуацией вокруг Китая, Макмастер не желает этого. Трамп хочет решить проблему с исламом, Макмастер - нет", сообщает газета The Daily Caller .

Критикуют Трампа и за односторонние санкции в отношении Ирана, КНДР и России. МИД Китая призвал Соединенные штаты решать спорные вопросы через уважительный диалог на государственном уровне. Что же касается реакции США на сокращение американской дипмиссии в России, то США прорабатывают различные варианты, в том числе и "непропорциональный ответ".

В Белом доме также возмущены очередными утечками в СМИ. Зимой в прессу просочились подробности телефонных разговоров Трампа с президентом Мексики и премьер-министром Австралии. А накануне в печать попали полные расшифровки бесед.

Михаил Шекоян, "ТВ Центр".