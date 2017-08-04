Собянин поручил сохранить археологические памятники, найденные в рамках программы "Моя улица"

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В Москве появятся археологические музеи под открытым небом. Об этом заявил Сергей Собянин во время осмотра итогов работ на Хохловской площади.

Сергей Собянин поручил сохранить археологические памятники в Москве, найденные во время благоустройства по программе "Моя улица", передает "ТВ Центр".

Об этом мэр заявил в пятницу в ходе осмотра итогов работ на Хохловской площади, где почти 10 лет назад обнаружили фрагмент стены Белого города. Возраст находки - почти пять веков. Власти решили восстановить исторический облик площади. Амфитеатр разделили на два яруса. На верхнем появится прогулочная зона, а на нижнем - музей под открытым небом. Парк откроется уже через несколько недель.