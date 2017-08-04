В Свердловской области священник возит ребенка в багажнике. Видео

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В Свердловской области правоохранительные органы начали проверку скандального инцидента со священнослужителем. Случайные прохожие сняли на видео, как он перевозил ребенка в багажнике машины.

В Свердловской области очевидцы сняли на видео, как священник перевозит ребенка в багажнике. Кадры попали в СМИ. Все случилось в Верхней Пышме, на парковке местного продуктового магазина, передает "ТВ Центр".

Священнослужитель погрузил покупки в салон, а мальчика усадил багажник, закрыл его и уехал. При этом ребенок не сопротивлялся. Автор видео утверждает, что прибыли они в магазин таким же образом. Удивленные очевидцы решили дождаться мужчину и снять происходящее на камеру. В ГИБДД личность водителя уже установили. В инспекции подчеркнули, что перевозка детей в багажном отделении запрещена.