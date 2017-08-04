Россия лидирует на АрМИ-2017 после победы на сложном этапе конкурса

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Россия лидирует на международных "Армейских играх-2017" по итогам первых шести дней соревнований. Кроме полигонов нашей страны, состязания проходят на территории Китая, Казахстана и Азербайджана. Российские команды стали лучшими в конкурсах "Танковый биатлон", "Тропа разведчиков", "Мастера бронетанковой техники", а также на соревнованиях водолазов и в "медицинской эстафете".

"Тропа разведчика" считается самым сложным комплексом препятствий из всех представленных на Международных армейских играх, передает "ТВ Центр". Он проходит в рамках конкурса "Отличники войсковой разведки". Полоса состоит из 22 преград - это заборы, стены, полуразрушенные здания, рвы с водой. Преодолевая помехи, бойцам приходится уничтожать часовых, метать гранаты, отбивать атаки противника. Все это происходит в полной боевой выкладке. Наша команда прошла трассу за рекордные 38 минут, не оставив соперникам ни малейшего шанса.

"Личный состав первый раз преодолевал данное препятствие и показал второй результат на соревнованиях. Мы обошли команды Белоруссии и Казахстана. На территории республики Узбекистан только началось строительство данной тропы", - рассказал капитан команды республики Узбекистан Вячеслав Лакота.

Не менее захватывающе выглядело состязание десантников. В этом году оно впервые проходило на китайском полигоне. Около сотни "голубых беретов" из армий семи стран также преодолевали полосу препятствий и демонстрировали навыки стрельбы. Из автоматов и пулеметов поражали ростовые мишени, гранатометчики уничтожали макеты движущихся танков.

Еще один конкурс, который в этом году проходит на территории Китая, – "Мастер-оружейник". Специалистам инженерных войск из пяти стран в условиях, максимально приближенных к боевым, необходимо было починить 122-миллиметровую гаубицу. Орудие нужно было отбуксировать через полосу препятствий и привести в рабочее состояние, подтвердить которое должен был выстрел.

"Сложность была в том, что мы выступали на китайском вооружении и технике. Было непривычно переучиваться с российского вооружения на китайское. Но все равно мы достойно выступили и показали достойный результат", - поделился командир орудия Денис Глухов.

Артиллеристы в этом году соревнуются в Казахстане. На тяжелых тягачах военным также пришлось преодолеть полосу препятствий. Впрочем, основная задача здесь – ведение точного огня. Стрельба из автоматов и ручных гранатометов проблем не составила. А вот, стрельба из минометов из-за коварности в предгорье розы ветров, оказалась довольно сложным заданием.

"Дистанцию прошли успешно, я считаю. Попали из всех видов оружия. Единственное, что только миномет, только с третьей мины. Сложно, наверное, то, что рельеф местности не как у нас, на тренировочном поле. Холмы, ну, и климатические условия, конечно. Жарко", - рассказал участник соревнований сержант Иван Новоселов.

Армейские игры 2017 в самом разгаре. Соревнуются представители не только передовых, но и тыловых частей. Так в подмосковном Алабине прошел конкурс полевой кухни. В Воронежской области женщины-военные демонстрировали мастерство вождения военной техники и даже исполнили на ней вальс.

Александр Огородников. "ТВ Центр".