Россияне отказываются от туров в Абхазию после взрыва на военном складе

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Серия взрывов на складе боеприпасов Минобороны Абхазии в селе Приморское Гудаутского района, жертвами которых стали две россиянки, вызывает у туристов из России сомнения в безопасности отдыха в регионе. Туроператоры уже сообщили об отдельных отказах от туров, однако заметное снижение спроса пока не фиксируют.

Туроператоры сообщили об отказах от туров в Абхазию после взрывов на складе боеприпасов Минобороны республики. Объект находился близ туристической зоны: рядом были организованы конные прогулки, неподалеку также находились сероводородные ванны. Об этом пишет газета Российского союза туриндустрии RATA-news.

Клиенты, как отметили опрошенные изданием представители туротрасли, понимают, что это был несчастный случай, однако это уже третья плохая новость из Абхазии за месяц, а подобные случаи вызывают у туристов сомнения в безопасности отдыха в Абхазии.

"Все задаются справедливым вопросом, почему конные маршруты и сероводородные ванны расположены вблизи склада боеприпасов, туристов изумляет, как такое вообще возможно. Скорее всего, отказы продолжатся и сегодня", - сообщил гендиректор компании "Дельфин" Сергей Ромашкин, добавив, что в четверг в компании приняли много звонков. По его словам, аннулировано не более десятка заявок, но продажи по отношению к предыдущему дню снизились на 25%.

В другой компании, "НТК Интурист", также сообщили о звонках и вопросах туристов на эту тему. Правда, по словам директора по продажам компании Сергея Толчина, обошлось без отказов и заметного снижения спроса. Общее снижение продаж направления, по оценкам эксперта, составляет порядка 12-15% по сравнению с началом августа прошлого года.

По данным компании "Аква Абаза", Абхазия продается с падением порядка 50% по отношению к аналогичному периоду 2016 года.

Взрыв на военном складе возле села Приморское в Гудаутском районе Абхазии произошел 2 августа. Всего в результате инцидента пострадали 60 человек, из них 34 россиянина; две россиянки из Санкт-Петербурга погибли. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку. Как ранее заявили власти Абхазии, семьям двух погибших туристок будут выплачены компенсации в размере 500 тысяч рублей.

28 июля трое россиян погибли в авиакатастрофе возле Пицунды. До этого в начале месяца в Гудаутском районе был убит россиянин Андрей Кабанов, на него напала группа вооруженных людей.

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