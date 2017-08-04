Одного из раненых членов "банды ГТА" перевели в охраняемую палату

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Двое пострадавших в ходе перестрелки в Мособлсуде членов "банды ГТА" остаются в больнице: одного перевели из реанимации в охраняемую палату, второй все еще остается в ней в крайне тяжелом состоянии.

Двое членов "банды ГТА", госпитализированных после перестрелки в Мособлсуде, остаются в больнице, передает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах столицы.

Здоровье Хазратхона Додохонова нормализовалось, его перевели из реанимации в охраняемую палату. В больницу он был доставлен с закрытой черепно-мозговой травмой, переломом теменной кости и огнестрельным ранением в бедро.

Второй госпитализированный участник перестрелки, Фазлитдин Хасанов, остается в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у него огнестрельное ранение груди, брюшной полости и перелом правого плеча.

По данным МВД, двое раненных во время перестрелки сотрудников полиции идут на поправку.

Во вторник пятеро подсудимых по делу "банды ГТА" напали на конвоиров в лифте здания Мособлсуда. В результате перестрелки трое арестованных были ликвидированы и двое ранены. Также во время стрельбы огнестрельное ранение получил сотрудник Росгвардии, еще двое полицейских были травмированы. По данному факту СКР возбудил уголовное дело.

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