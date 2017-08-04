Москвичи смогут понаблюдать за "кровавой" Луной 7 августа
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Частичное лунное затмение можно будет наблюдать в московском планетарии 7 августа. В этот день цвет Луны изменится на бордово-красный. "Небесный спектакль" можно будет увидеть несмотря на то, что ночное светило расположится достаточно низко над горизонтом.
Частичное лунное затмение можно будет наблюдать через телескопы 7 августа. В этот день цвет Луны изменится на бордово-красный, сообщает mos.ru.
"Несмотря на то, что Луна будет располагаться достаточно низко над горизонтом, небесный спектакль можно будет увидеть", - подтвердили в пресс-службе Московского планетария.
В столице, как уточнили специалисты, лунное затмение будет видно с 20:24 до 22:19, максимальная фаза его произойдет в 21:20. При этом полное лунное затмение пройдет 31 января 2018 года. Его будет видно по всей России, кроме западных и юго-западных районов.
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