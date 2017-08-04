На станции "Перово" электричка сбила трех человек

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На станции "Перово" Казанского направления Московской железной дороги электричка сбила трех человек. По данным управления МВД на транспорте, один человек выжил, состояние двух других уточняется. В то же время источник в правоохранительных органах сообщил о гибели одного из пострадавших.

На станции "Перово" Казанского направления МЖД электричка сбила трех человек. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу УВД на транспорте МВД о Центральному федеральному округу.

"Утром 4 августа на станции "Перово" электропоезд травмировал трех человек. По предварительным данным, один человек жив, состояние других уточняется", - говорится в сообщении.

В то же время источник в правоохранительных органах сообщил, что один из пострадавших погиб, двое других получили травмы.