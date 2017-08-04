Комплекс зданий на Ленинградском шоссе получил статус технопарка

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Комплекс зданий на севере столицы получил статус технопарка под названием "Водный стадион". В Зеленограде производственные площадки фармацевтической компании "Биннофарм" признаны промышленным комплексом. Наличие нового статуса позволит компаниям получить преференции по налогам и другим платежам.

Статус технопарка под названием "Водный стадион" получил комплекс зданий на Ленинградском шоссе, сообщает mos.ru. В технопарке работает ряд технологичных предприятий, в том числе Tele2 и "Лаборатория Касперского".

В будущем в этой зоне продолжат специализироваться на производстве продукции для информационной безопасности и разработке программного обеспечения в этой области.

Кроме того, в пятницу стало известно, что производственные площадки фармацевтической компании "Биннофарм" признаны властями промышленным комплексом. Это позволит получить преференции по налогам и другим платежам. Среди них пониженные ставки по налогу на прибыль, льготная ставка аренды земли и другие.

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