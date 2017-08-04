Встреча военных экспертов России, Ирана и Турции по Сирии может пройти 8-9 августа
Теги: Политика сирия иран турция переговоры россия
Военные эксперты России, Ирана и Турции могут встретиться 8-9 августа в Тегеране для обсуждения ситуации в Сирии. Как сообщили в российском посольстве в Иране, в настоящее время ожидается подтверждение от турецкой стороны.
В Тегеране 8-9 августа могут состояться переговоры военных экспертов России, Ирана и Турции по Сирии. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на российское посольство в иранской столице.
"8-9 августа планируется трехсторонние переговоры военных экспертов в рамках астанинского формата Россия-Иран-Турция.Точно на 100 процентов нельзя гарантировать, что они состоятся, пока не получено окончательное согласие турецкой стороны", - пояснили в диппредставительстве.
В посольстве также отметили, что пока нет точной информации о том, кто возглавит российскую делегацию на переговорах.
Новости по теме Сирийский конфликт
-
04 августа 2017
Российская военная полиция в Восточной Гуте готова отразить атаки террористов
-
03 августа 2017
В Восточной Гуте вновь заработали стройплощадки
-
02 августа 2017
Российское посольство в Дамаске вновь подверглось обстрелу
-
02 августа 2017
Минобороны назвало "заказной" статью Reuters о потерях России в Сирии