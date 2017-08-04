Встреча военных экспертов России, Ирана и Турции по Сирии может пройти 8-9 августа

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Военные эксперты России, Ирана и Турции могут встретиться 8-9 августа в Тегеране для обсуждения ситуации в Сирии. Как сообщили в российском посольстве в Иране, в настоящее время ожидается подтверждение от турецкой стороны.

В Тегеране 8-9 августа могут состояться переговоры военных экспертов России, Ирана и Турции по Сирии. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на российское посольство в иранской столице.

"8-9 августа планируется трехсторонние переговоры военных экспертов в рамках астанинского формата Россия-Иран-Турция.Точно на 100 процентов нельзя гарантировать, что они состоятся, пока не получено окончательное согласие турецкой стороны", - пояснили в диппредставительстве.

В посольстве также отметили, что пока нет точной информации о том, кто возглавит российскую делегацию на переговорах.