Путин отказался тренировать российских футболистов, но поддержал сборную

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Владимир Путин в беседе с главой муниципального образования Черемхово Иркутской области Вадимом Семеновым заявил, что не будет тренировать сборную России по футболу. При этом президент заявил, что не разделяет пессимистических прогнозов выступления сборной на домашнем ЧМ.

Президент Владимир Путин обсудил перспективы российской сборной по футболу на ЧМ-2018 с главой муниципального образования Черемхово Вадимом Семеновым, передает "Интерфакс".

Во время встречи Путин поинтересовался у Семенова его мнением о том, как российская сборная будет играть на чемпионате мира. "Честно? Плохо", - высказал свою точку зрения собеседник главы государства.

Президент не согласился с ним. "Почему это плохо-то? Почему пессимизм? Может быть, не выиграем, но почему будем плохо играть-то?", - сказал Путин. В ответ Семенов выразил мнение, что российские футболисты "заиграют", только если тренером станет сам президент.

"Нет. Каждый должен заниматься своим делом. Давайте будем все-таки надеяться на то, что ребята будут стараться", - сказал Путин, выразив надежду на достойную игру российских футболистов.

На Кубке конфедераций сборная России выступала в группе А, где победила Новую Зеландию (2:0), уступила Португалии (0:1) и Мексике (1:2), набрала три очка, заняла третье место и в плей-офф не пробилась.

В России в 2018 году состоится чемпионат мира по футболу. Матчи финальной части турнира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России - Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

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