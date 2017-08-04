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Спасатели поймали змею в доме на северо-западе Москвы. Как сообщили в департаменте природопользования столицы, рептилия не является ядовитой и не представляет опасности. В настоящее время змея находится в центре передержки животных.

Спасатели поймали полуметровую змею в доме на северо-западе Москвы. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на МЧС и департамент природопользования столицы.

Рептилию поймали в одном из домов на бульваре Яна Райниса. Об обнаружении змеи спасателям сообщили жители дома.

"Сейчас рептилия находится в центре "Простар+" Департамента природопользования Москвы. Она 50 сантиметров в длину. Неопасная, неядовитая", - рассказали в департаменте природопользования.