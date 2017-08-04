СМИ: Генпрокуратура займется проверкой цен на продукты вместе с ФАС

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Генпрокуратура намерена начать проверку продовольственных ритейлеров вместе с Федеральной антимонопольной службой. Объединение ведомств для проверок произойдет с целью не допустить ущемление прав товаропроизводителей со стороны сетевых компаний при заключении договоров.

Сотрудники Генпрокуратуры намерены объединиться с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) с целью проверить цены на продукты, сообщает газета "Коммерсант".

Эта инициатива возникла на встрече надзорного органа с представителями рынка. Участники встречи собираются не допустить ущемление прав товаропроизводителей со стороны сетевых компаний при заключении договоров поставки, а также нарушения при ценообразовании на продукты питания.

"ФАС не всегда получает оперативный доступ к нужной информации, а прокуратура не всегда знает, что нужно искать, поэтому и родилась идея объединить усилия", - пояснили в Генпрокуратуре.

Последнюю проверку продовольственного рынка Генпрокуратура проводила в начале 2015 года в связи с ростом продовольственной инфляции.

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