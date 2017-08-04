Чижов: Евросоюзу не нравится американский закон о санкциях

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Принятый в США закон о санкциях не нравится Европейскому союзу. При этом, по словам постпреда России при ЕС Владимир Чижов, эта ситуация должна заставить страны Евросоюза задуматься, к чему приводит безоглядное применение санкционных мер. В то же время дипломат призвал не впадать в эйфорию и не ждать скорой отмены ограничительных мер.

Европейскому союзу не нравится новый американский закон о санкциях. Об этом заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.

"Реакция Евросоюза на всю эту безумную затею Вашингтона была растянута по времени, как и сам процесс принятия закона. Естественно, этот закон европейцам не нравится. Кстати, он не нравится и самому Трампу", - передает его слова агентство "РИА Новости".

Дипломат выразил надежду, что данная ситуация заставит страны Евросоюза и общественное мнение задуматься о том, к чему приводит безоглядное применение санкционных мер. По его словам, "где-то что-то происходит не то, первым делом хватаются за санкции", но при этом никто не может доказать успешного воздействия санкций на развитие того или иного кризиса.

"Конечно, задуматься они задумаются, но не надо впадать в эйфорию и ждать, что отмена санкций в отношении России, введенных самим Евросоюзом, - дело ближайших дней. Нет. И в первую очередь, потому что разброс мнений стран-членов в отношении России есть и сохранится на обозримую перспективу. Не буду говорить, что навсегда, но на наш век хватит", - сказал Чижов.