Закурившему во время перелета Москва - Махачкала дебоширу выписали штраф

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Полицейские оштрафовали пассажира, закурившего в самолете Москва - Махачкала. Накануне из-за него борт пришлось внепланово сажать в Минеральных Водах. Кроме курения, мужчина также устроил дебош в салоне самолета: лез драться и "буянил".

Обновление: "Победа" собирается взыскать с дебошира все расходы из-за вынужденной посадки лайнера в Минводах

Мужчина-дебошир, который накануне лез драться и выкурил сигарету в туалете на борту самолета, летевшего из Москвы в Махачкалу, был оштрафован, передает ТАСС.

В отношении авиадебошира составлено два административных протокола: о "Нарушении установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях помещениях и объектах" и "Нарушении установленных на железнодорожном, морском внутреннем водном или воздушном транспорте требований пожарной безопасности".

В полиции агентству уточнили, что первое нарушение предполагает штраф до одной тысячи рублей, второе - до двух тысяч рублей, однако не назвали конкретных сумм.

В четверг вечером самолет авиакомпании "Победа" пришлось внепланово сажать в международном аэропорту "Минеральные Воды" из-за курильщика, который "буянил, ругался", лез драться и отказывался выполнять требования стюардесс. После посадки в Минводах мужчину забрали в отделение транспортной полиции, а самолет продолжил полет по маршруту.

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