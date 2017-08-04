Шойгу пообещал проводить военно-морской парад ежегодно

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Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Главный военно-морской парад будет проходить в России ежегодно. По его словам, прошедший в этом году парад показал всему миру, что наша страна является великой морской державой.

Главный военно-морской парад будет проходить в России ежегодно. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на министра обороны Сергея Шойгу.

"В дальнейшем парад будет проходить ежегодно в рамках празднования Дня Военно- морского флота", - сказал он.



По словам министра, парад в 2017 году показал всему миру, что Россия - великая морская держава, а также продемонстрировал силу и боевую мощь современного российского флота.