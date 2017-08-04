На шахте в Якутии эвакуировали людей из-за прорыва воды

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На шахте "Мир" компании "Алроса" эвакуировали людей из-за подтопления, на руднике находилось около 150 человек. Информации о пострадавших нет. Это уже второе ЧП на шахте за неделю – 29 июля там произошло обрушение породы, погиб один горняк.

В якутском городе Мирный произошло подтопление на шахте "Мир" компании "Алроса", сообщает ТАСС со ссылкой на региональное МЧС.

Спасатели уже эвакуировали людей, в момент ЧП их находилось около 150 человек. Информации о пострадавших нет.

По данным "Интерфакса", глава компании "Алроса" Сергей Иванов вылетел в Мирный. Согласно информации службы технического надзора Якутии, авария могла произойти из-за технологического сбоя на резервуаре хранения воды

Источник ТАСС сообщает, что это уже второе происшествие на шахте за неделю. 29 июля там произошло обрушение горной породы, которая насмерть засыпала одного горняка.

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