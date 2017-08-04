Собянин поручил создать археологические музеи под открытым небом

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В районе Хохловской площади появится открытый археологический парк. Там можно будет увидеть сохранившиеся элементы старинного Белого города - мощного оборонительного сооружения, которое окружало Москву около 500 лет назад. Ранее на этой площади планировали построить торгово-развлекательный центр. Но власти Москвы решили, что у такого уникального места должна быть другая судьба.

Хохловская площадь уже долгие годы ассоциируется у москвичей с вечной стройкой. Раньше здесь планировался развлекательный центр с подземной парковкой. Но 10 лет назад во время строительных работ обнаружили фрагмент стены Белого города длиной 64 метра, передает "ТВ Центр".

Его признали объектом культурного наследия федерального значения. Стройку заморозили. И наступила полная неопределенность для археологов, строителей и местных жителей. Пока думали, что делать с памятником, площадь зарастала кустарниками и затапливалась. В ходе реконструкции Бульварного кольца проводилось голосование в системе "Активный гражданин", и москвичи поддержали идею создания археологического парка.

"Больше десятка лет это была несчастный объект, затопленный водой. По сути дела, помойка. Но на самом деле, это жемчужина. Впервые в Москве создается открытый археологический парк. Где могут и жители Москвы, и туристы полюбоваться стариной Москвы. Здесь будут проходить культурные мероприятия место развлекательного центра, который здесь ранее планировался. Будет удивительное открытое пространство, одно из самых уникальных в Москве", - отметил Собянин.

Памятник археологии станет частью городской среды. И будет открыт для обзора и изучения. "Стена пропитана специальными растворами. Они отталкивают влагу, не подвержены температурному воздействию. По сути, сверху в кладке он создал такой как бы полимер, который ее предохраняет от любых воздействий, атмосферных осадков. Это современная технология реставрации. И в таком состоянии стена простоит десятилетиями в неизменном виде", - рассказал генеральный директор столичного археологического бюро Константин Воронин.

Площадь разделили на два яруса. В нижнем будет амфитеатр. Выше - широкая прогулочная зона с летними верандами, кафе и скамейками для отдыха.

В общей сложности за время проведения работ по программе "Моя улица" в городе было найдено более 10 тысяч артефактов. "В Музее Москвы 15 августа открывается выставка находок "Моей улицы". Называется она "Тайна московских подземелий". И из всех тех материалов, которые были найдены, у нас будут показаны лучшие, самые интересные. Вообще ни один город мира, наверное, не работает в таком режиме реального времени, чтобы сразу получая материалы от строителей и археологов, тут же совершать музейную обработку и показывать это", - сообщила директор ГБУК Москвы "Музейное объединение "Музей Москвы" Алина Сапрыкина.

Подобные находки для археологов очень важны. Фактически это возможность узнать много нового о городе и сделать новые научные исследования. "Миссия "Моей улицы" - как раз раскрыть город, вернуть историческое прошлое, исторические фасады и исторические бульвары", - отметил Собянин.

Городом принято решение все особо ценные фрагменты превращать в музеи под открытым небом.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".