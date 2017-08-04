Концепции площадок реновации в Москве определят в ноябре

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В Москве проходит архитектурный конкурс на проекты застройки новых кварталов по программе реновации жилья. Участие в нём принимают специалисты не только из России, но и из других стран. Конкурсанты предложили свои идеи для пяти экспериментальных площадок. В итоге, в финале оказались 20 лучших команд. Победителей определят в ноябре.

Вводные данные получены. Техзадание на руках. 20 команд проектировщиков, вышедших в финал масштабного конкурса реновации, готовы приступить к работе, передает "ТВ Центр". В рамках заданных параметров они представят свое видение обновленных районов Москвы. Благоустраивать начнут пять районов. Кузьминки и Хорошево - Мневники, Проспект Вернадского, Царицыно и Головинский. Районы, где большинство жителей проголосовали за реновацию, первыми оценят комфорт современной жизни в мегаполисе. Это будет город-сад, обещают проектировщики. На месте старых хрущевок в Кузьминках, к примеру, появятся дополнительные пешеходные зоны для прогулок среди такого масштабного зеленого массива.

В каждом районе будут работать по 4 команды. Уже в процессе они продолжат доказывать, кто из них лучше. Всего на конкурс поступило рекордное количество заявок - 132 со всего мира. В финале и лучшие эксперты со всего света, и проектировщики, зарекомендовавшие себя в регионах, и самые топовые урбанистические компании столицы.

"Московская урбанистическая команда растет, она растет, объединяется и интегрируется в мировой бизнес, и вот сегодня на этот конкурс заявились огромное количество и иностранцев, и наших, и я считаю, что это лучшие команды города и страны заявились сегодня на эту программу, то есть это уже гарантировано говорит о том, что мы получим очень серьезный качественный продукт", - отметил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Работать проектировщики будут по принципу так называемой "квартальной застройки". Жилые дома с объектами повседневного облуживания на первых этажах, окрестный двор с площадками - первый "урбанблок". Такие блоки будут объединяться в единый квартал с обязательной социальной инфраструктурой: школами, садами и парковками. Все вместе это должно вырасти в микрорайон с единой схемой улиц и озеленения всей территории. Благодаря такой квартальной застройке вырастет число социальных объектов в районе, зеленых зон, из числа которых исчезнут так называемые "бесхозные" скверы. Высвободится дополнительная территория их жилых домов за счет того, что они станут выше. Принципы квартальной застройки будут проводиться в рамках принятого техзадания, которое в пятницу вручили всем финалистам проекта.

Впрочем, отступления от заданных правил в рамках реновации жилых районов возможны, но только если они будут конкретно обоснованы. Свои первые проекты команды представят уже в конце октября. Для каждого района будет определен один победитель, который и получит субсидии на квартальную застройку. Но все участники, уже вышедшие финал, так или иначе будут привлечены к реновации во всех регионах столицы.

Елена Сахно, "ТВ Центр".