Движение по двум участкам Тверской улицы ограничат в эти выходные

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В эти выходные движение ограничат на участке Тверской улицы от Настасьинского переулка до Триумфальной площади, а также движение по 1-й Тверской-Ямской улице.

В Москве в рамках реализации "Моей улицы" в ближайшие выходные будет закрыто движение автотранспорта на Тверской улице. Там будут менять асфальт, передает "ТВ Центр".

Нельзя будет проехать с ночи субботы до утра понедельника между Пушкинской площадью и Триумфальной, а также на всем протяжении 1-й Тверской-Ямской улице и площади Тверская Застава.

Также в выходные будет закрыто движение на участке Москворецкой набережной. Там продолжается возведение парка "Зарядье".