Московские выпускники выиграли медали на международной олимпиаде по биологии

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Московские школьники выиграли три медали на Международной биологической олимпиаде, которая в конце июля проходила в британском городе Ковентри. Всего в соревнованиях приняли участие школьники из более чем 60 стран.

Трое москвичей и один туляк вернулись в Россию с победой и медалями из Великобритании, где восемь дней проходила международная биологическая олимпиада, передает "ТВ Центр". Ребята уже выигрывали всероссийские конкурсы, а перед поездкой прошли еще серьезный тренинг с преподавателями МГУ.

"Ребятам пришлось вскрывать личинок мух, находить разные органы. Ставить разные опыты на живой личинке и смотреть, как разные вещества влияют на сокращение ее сердца. Ребятам пришлось измерять активность фермента, то есть работать в биохимической лаборатории, ставить опыты", - рассказал заместитель декана Биологического факультета МГУ по научной работе, доктор биологических наук Александр Рубцов.

Задания были сложные. Но те, кто выигрывает такие олимпиады по сути уже биологи-универсалы, которые обладают энциклопедическими знаниями в самых разных областях биологии, владеют множеством биохимических методов. На испуг их не возьмешь, поэтому организаторы олимпиады приготовили для них сюрпризы.

"Предлагалось вскрыть личинку, насколько понимаю, мухи, ну, опарыша, а при этом для вскрытия были даны пинцеты довольно тупые. Надо было не резать, если бы условно дали ножницы, было бы гораздо проще и меньше времени ушло. А дали пинцеты, и надо было аккуратненько рвать ее", - поделился бронзовый медалист международной олимпиады по биологии Никита Егоркин.

Надо быть готовым к нестандартным техникам, к каким-то выкрутасам, которые они предлагают даже в стандартных методах. Но это сделано, чтобы проверить - насколько дети готовы психологически, и насколько работает смекалка в сложных ситуациях", - рассказал золотой медалист международной олимпиады по биологии Егор Алимпиев.

Соревнование было довольно жесткое, а соперники - серьезные. Особенно из Китая, Сингапура, Южной Кореи, США. И просто невероятный успех, что вся российская команда оказалась с медалями.

"Мы выступили лучше, чем в прошлом году, потому что мы получили два золота, серебро и бронза, которая была вторая в рейтинге, это вот чуть-чуть практически не хватило до серебра", - сообщила заместитель декана Биологического факультета МГУ по научной работе.

В дни олимпиады они, конечно, не только колдовали над пробирками, но и знакомились, общались. Была экскурсия в Средневековый замок, успели посмотреть Лондон под дождем.

"Старинные здания, улицы. Символы города увидели такие как лондонское такси, автобусы двухэтажные, Биг Бен, Вестминстерское аббатство, Трафальгарскую площадь - все это удалось посетить", - поделился впечатлениями серебряный медалист международной олимпиады по биологии Илья Седлов.

Меня всегда интересовали какие-то полевые направления, например, зоология позвоночных. Я очень долго занималась, как раз в биологическом кружке при МГУ, я занималась птицами, потом я занималась тиграми", - рассказала золотой медалист международной олимпиады по биологии Татьяна Пашковская.

Все победители в этом году окончили школу, и теперь они студенты Биофака МГУ. У олимпийцев будет время определиться, что делать дальше - развивать суперсовременные технологии на производстве или двигать вперед науку.

Юлия Богоманшина, Александр Ивановский, Владимир Кадыков, "ТВ Центр".