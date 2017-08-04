10 рецептов конфет "Москва" выставили на голосование

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Москвичи и гости столицы смогут выбрать вкус будущей конфеты "Москва" на фестивале "Московское лето. Цветочный Джем". Всего отобрано 10 рецептов, победителя определят при помощи голосования на портале "Активный гражданин".

В рамках фестиваля "Московское лето. Цветочный джем" прошла презентация конфет, которые по итогам конкурса могут получить название "Москва", передает "ТВ Центр".

Производители предложили свои рецепты конфет, из них жюри отобрало 10. Упаковку тоже будут выбирать через конкурс. На данный момент в финал прошли 12 вариантов. Победителей определят в ближайшее время, учитывая мнения москвичей, которые приняли участие в голосовании на портале "Активный гражданин".

Попробовать кондитерские изделия можно на площадках фестиваля " Московское лето. Цветочный джем", который продлится до конца недели.