Лавров намерен встретиться с главой МИД Северной Кореи

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров намерен встретиться с главой МИД КНДР Ли Су Еном в рамках мероприятий по линии АСЕАН в Маниле. Источник в российском дипломатическом ведомстве подтвердил, что встреча состоится.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится с главой МИД КНДР Ли Су Еном. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на источник в российском дипломатическом ведомстве.

"Подтверждаем, что такая встреча состоится", - сказал он.

Встреча состоится в рамках мероприятий по лини АСЕАН в Маниле. Лавров отправится в столицу Филиппин в ближайшие дни. Он примет участие в министерском совещании Россия-АСЕАН, встрече глав МИД стран-участниц Восточноазиатского саммита и Региональном форуме Ассоциации государств Юго-Восточной Азии по безопасности.