13:21, 04 августа 2017

Высота большинства домов по программе реновации не будет превышать 14 этажей

Теги:  Общество  строительство  архитектура  дом  москва  хрущевки

Средняя высотность застройки пилотных проектов кварталов реновации не должна превышать 14 этажей. Об этом сообщил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов. По его словам, 25% из числа возводимых домов могут быть выше.

Высотность возводимых по программе реновации домов в основном не превысит 14 этажей. Об этом заявил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

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Как передает Газета.Ru, согласно техническому заданию, возможны доминанты на площадках. При этом подчеркивается, что их объем не превысит 25%.

Ранее представители столичной мэрии озвучивали разные цифры по возможной этажности будущих домов, но чаще упоминалось 14-17 этажей.

По программе реновации власти города планируют расселить и снести 5144 дома к 2032 году. Первые расселения ожидаются к концу 2017 года.

Для формирования архитектурного облика будущих домов для переселенцев к 1 августа выбрано 20 команд, в которые вошли различные архитектурные бюро, в том числе британское Zaha Hadid Architect.

Они предложат проекты для пяти экспериментальных площадок в районах Кузьминки, Головинский, Царицыно, Проспект Вернадского и Хорошево-Мневники, где построят одни из первых домов по программе реновации.

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