Высота большинства домов по программе реновации не будет превышать 14 этажей

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Средняя высотность застройки пилотных проектов кварталов реновации не должна превышать 14 этажей. Об этом сообщил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов. По его словам, 25% из числа возводимых домов могут быть выше.

Высотность возводимых по программе реновации домов в основном не превысит 14 этажей. Об этом заявил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Как передает Газета.Ru, согласно техническому заданию, возможны доминанты на площадках. При этом подчеркивается, что их объем не превысит 25%.

Ранее представители столичной мэрии озвучивали разные цифры по возможной этажности будущих домов, но чаще упоминалось 14-17 этажей.

По программе реновации власти города планируют расселить и снести 5144 дома к 2032 году. Первые расселения ожидаются к концу 2017 года.

Для формирования архитектурного облика будущих домов для переселенцев к 1 августа выбрано 20 команд, в которые вошли различные архитектурные бюро, в том числе британское Zaha Hadid Architect.

Они предложат проекты для пяти экспериментальных площадок в районах Кузьминки, Головинский, Царицыно, Проспект Вернадского и Хорошево-Мневники, где построят одни из первых домов по программе реновации.

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