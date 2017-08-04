МИД: СБ ООН поощряет новые атаки боевиков на посольство России в Дамаске

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Нежелание Совета безопасности ООН осудить минометные обстрелы посольства России в Дамаске поощряет боевиков на новые атаки. В российском МИД подчеркнули, что Москве не хотелось бы, чтобы у террористов сложилось впечатление, что кто-то в Совбезе действует с ними заодно.

Нежелание Собвеза ООН осудить атаки боевиков на посольство России в Дамаске поощряет новые атаки. Об этом заявили в пресс-службе российского Министерства иностранных дел.

"Неспособность Совета безопасности осудить деяния террористов поощряет их к новым провокациям и терактам, дает им почувствовать безнаказанность. Не хотелось бы, чтобы у этих варваров создавалось убеждение, что кто-то в Совете безопасности с ними заодно", - говорится в сообщении.

В МИД напомнили, что 2 августа произошла третья за месяц минометная атака территории российского посольства с позиций запрещенной в Росси группировки "Джебхат ан-Нусра" и "Файлак Ар-Рахман". При этом диппредставители США, Великобритании, Франции и Украины в СБ ООН в третий раз за месяц попеременно блокировали предложение российской стороны о принятии проекта заявления Совбеза с осуждением атак.