МЧС: вода в шахту "Мир" попала из отработанного карьера

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По данным МЧС, источником подтопления на якутском руднике "Мир" стал отработанный карьер. В шахту хлынуло порядка 300 тысяч кубических метров воды. На данный момент установлена связь с 130 шахтерами, их эвакуируют. Прокуратура и СК Республики начали проверку.

Прорыв воры на якутской шахте "Мир" произошел из-за отработанного карьера, в котором находилось порядка 300 тысяч кубических метров воды, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.

Прокуратура Республики и Следственный комитет начали проверку в связи с подтоплением. Они дадут оценку действиям должностных лиц, ответственных за организацию производства.

По последним данным, установлена связь с 130 горнорабочими, их эвакуируют на двух подъемниках.

Группировка МЧС усилена. На место ЧП вылетел министр чрезвычайных ситуаций Владимир Пучков для координации спасательных работ.

Авария на якутской шахте "Мир" компании "Алроса" произошла утром в 10:35 по Москве. В момент подтопления на руднике находилось около 150 человек. Это уже второе происшествие на шахте за неделю. 29 июля там произошло обрушение горной породы, которая насмерть засыпала одного горняка.