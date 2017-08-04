Власти Москвы разработают рекомендательный тариф на такси к ЧМ-2018

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В столичной мэрии работают над инициативой по введению фиксированных тарифов на такси к ЧМ-2018. Таким образом иностранных гостей турнира планируют обезопасить от переплаты. Единый тариф будет носить рекомендательный характер.

Столичные власти могут ввести фиксированный тариф на такси к чемпионату мира по футболу 2018 года. Подчеркивается, что это будет рекомендательная мера для тех компаний, которые собираются аккредитоваться для перевозки гостей и болельщиков.

По словам замглавы департамента транспорта Дмитрия Пронина, это поможет обезопасить пассажиров, в том числе иностранных гостей турнира, от переплаты. "Мировая практика говорит о том, что подобного рода поездки всегда находятся в зоне тарифного регулирования. Наверное, стоит подумать, мы себе в план внесли эту разработку", - цитирует его ТАСС.

Пронин подчеркнул, что единый тариф будет носить исключительно рекомендательный характер, и все будет происходить на добровольной основе. "Как минимум, он [водитель] будет проинформирован о том, что такая система тарифов рассчитана, и его просят придерживаться этой системы", - пояснил идею представитель мэрии.

Кроме того, фиксированные тарифы предложат ввести только тем таксомоторным компаниям, которые аккредитуются для перевозки гостей и болельщиков чемпионата. Аналогичная система действовала в Москве в период проведения Кубка конфедераций.

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля. В столице матчи пройдут на стадионах "Лужники" и "Спартак".

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