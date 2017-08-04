На субботу в Москве объявлен желтый уровень погодной опасности

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В Москве на 5 августа объявлен желтый уровень погодной опасности в связи с грозами и усилением ветра. Как сообщили в Гидрометцентре России, воздух прогреется в столице в субботу до 23-25 градусов, порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду.

В Москве на 5 августа объявлен желтый уровень опасности в связи с грозой и усиления ветра. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на Гидрометцентр России.

"Погода потенциально опасна", - сообщили метеорологи.

В ночь на субботу в столице ожидаются дождь и гроза. Порывы ветра во время грозу будут усиливаться до 12-17 метров в секунду. Днем воздух прогреется до 23-25 градусов, ожидается небольшой дождь, порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду.

Желтый уровень опасности также будет действовать на территории Тверской, Рязанской, Смоленской, Владимирской и Ярославской областей.