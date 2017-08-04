На западе Москвы нетрезвый мужчина пытался переплыть реку

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В районе Филевской набережной столицы спасатели вытащили из воды нетрезвого мужчину, который решил переплыть Москву-реку. Пловец решил добраться до другого берега, но не рассчитал силы и начал тонуть.

На западе столицы нетрезвый мужчина пытался переплыть Москву-реку, сообщает агентство "Москва".

Инцидент произошел в районе Филевской набережной. Сотрудники поисково-спасательной станции "Кунцево" заметили в воде мужчину. Он пытался переплыть с одного берега на другой, однако не рассчитал силы и начал тонуть.

Спасатели вытащили мужчину из воды и доставили на берег. Сообщается, что от медицинской помощи нетрезвый пловец отказался.

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