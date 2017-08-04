Песков согласился с мнением Трампа о российско-американских отношениях

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков согласился с мнением президента США Дональда Трампа о том, что российско-американские отношения находятся на опасно низком уровне. По словам представителя Кремля, опасность заключается в дефиците сотрудничества по жизненно важным вопросам.

В Кремле полностью разделяют мнение президента США Дональда Трампа об опасно низком уровне российско-американских отношений. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Накануне Трамп в своем Twitter написал, что российско-американские отношения находятся на самом низком и опасном уровне за все время. При этом американский президент конгресс в сложившейся ситуации.

"Полностью разделяем это мнение. Опасность может заключаться в дефиците взаимодействия и сотрудничества в тех вопросах, которые жизненно важны для наших двух стран и народов", - отметил Песков.