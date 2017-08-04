Путин два часа гонялся за щукой во время подводной охоты в Сибири

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Владимир Путин провел короткий отдых в южной Сибири. Глава государства побывал в труднодоступной тайге, порыбачил на каскаде горных озер, а во время подводной охоты два часа гонялся за щукой. Он позагорал, ходил по горным рекам, использовал глиссер "Пиранья", совершал переходы по горам на квадроциклах.

Во время своего короткого отдыха в Южной Сибири президент Владимир Путин два часа охотился под водой за щукой. О досуге главы государства рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Два часа гонялся за одной щукой. Никак не мог ее подстрелить, но в итоге все-таки своего добился", - цитирует его Газета.Ru. Он также сообщил, что на подводной маске президента была установлена камера Go Pro. Эти и другие записи, в том числе съемка природы с квадрокоптера, будут опубликованы в понедельник на сайте Кремля.

Однако подводной охотой Путин не ограничился. Со слов Пескова, у президента был активный отдых. Так, он побывал в труднодоступной тайге, порыбачил на каскаде горных озер, загорал, сплавился по горным рекам, совершил переход на квадроциклах по горам. "Была очень краткая, но очень насыщенная поездка", - резюмировал Песков.

В путешествии по Сибири президента сопровождали министр обороны Сергей Шойгу, глава Хакасии Виктор Зимин и глава Тувы Шолбан Кара-оол.

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