Полиция начала проверку по факту похищения человека в Москве

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В Москве объявлен план "Перехват" после похищения человека на юго-востоке города. Четверо неизвестных насильно затолкали человека в багажник автомобиля и скрылись. По данному факту проводится проверка.

На юго-востоке Москвы похитили человека. Объявлен план "Перехват". Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"В Юго-Восточном округе Москвы четверо неизвестных, по предварительной информации, насильно затолкали человека в багажник и скрываются на автомобиле Volkswagen Jetta серебристого цвета", - сказал он.

В настоящее время по данному факту начата проверка.