14:59, 04 августа 2017

В МИД считают неопределенными перспективы диалога с США по антитеррору

Теги:  Политика  сша  международные отношения  терроризм  россия

В Министерстве иностранных дел России считают неопределенными перспективы диалога с США на фоне нового витка санкций. По словам главы департамента МИД по вопросам новых вызовов и угроз Ильи Рогачева, заинтересованность Дональда Трампа в улучшении отношений с Россией пока не нашла подтверждения.

Перспективы диалога с США по борьбе с терроризмом видятся России неопределенными. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на главу департамента российского МИД по вопросам новых вызовов и угроз Илью Рогачева.

 "Что же касается перспектив нашего с США диалога по антитеррору в свете очередного витка санкционной войны, начатой Вашингтоном при президенте Бараке Обаме, то мне они представляются неопределенными", - сказал он.

По словам дипломата, заинтересованность в развитии сотрудничества с Россией, о которой говорит американский президент Дональд Трамп, пока не нашла подтверждения в конкретных делах. 

"Время идет, но ничего по сравнению с тем, что было при предыдущей администрации, не меняется", - отметил Рогачев.

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