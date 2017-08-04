Банк России выпустит монету "Георгий Победоносец"
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Центробанк выпустит серебряную монету "Георгий Победоносец" номиналом три рубля. Об этом сообщает пресс-служба Банка России. На лицевой стороне монеты изображен государственный герб нашей страны, а на оборотной - сам Георгий Победоносец.
Центробанк выпустит инвестиционную серебряную монету "Георгий Победоносец" номиналом три рубля. Об этом сообщает "Русская планета" со ссылкой на пресс-службу банка.
На лицевой стороне монеты изображен государственный герб нашей страны, номинальная стоимость – три рубля, и дата выпуска – 2017 год. На оборотной стороне находится сам Георгий Победоносец.
На монете также указаны проба, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.
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